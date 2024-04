Pro & Contra: 41 Stunden pro Woche arbeiten?

CONTRA

Runter vom Gas

Die meisten Menschen, die ich kenne, arbeiten gerne, so wie ich selbst. Und doch empfinde ich es als höhnische Provokation, in Zeiten kollektiver Überforderung – insbesondere von Frauen (Beruf, Familie, Pflege) – eine Erhöhung der Arbeitszeit zu fordern, ohne finanziellen Ausgleich. Wie will man die besten Mitarbeiter holen oder halten? Sicher nicht mit dieser altmodischen Drohkeule. Dagegen bringt die Einführung einer Vier-Tage-Woche eine Win-win-Situation für Unternehmen und Mitarbeiter gleichermaßen. Die Effizienz bzw. Leistung der Mitarbeiter steigt eben nicht mit höherer Stundenanzahl. Runter vom Gas ist die Devise! Und keine Angst vor sinkender Wettbewerbsfähigkeit: Österreichs Exporte steigen seit Jahren.