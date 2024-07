Sind die Salzburger Festspiele zu elitär?

PRO

A bisserl versnobt

Den „Jedermann“ in Salzburg muss man als gelernte Österreicherin einmal im Leben gesehen haben. Oder?

„Na ja“, lautet meine Antwort, und ich gebe zu: Ich durfte das Stück vom Sterben des reichen Mannes am Domplatz schon einmal mitverfolgen und war vom Schauspiel und von der Kulisse nachhaltig beeindruckt – nicht zuletzt, weil ein Japaner neben mir saß, der das Stück für eine „Speaking Opera“ hielt.

Das Rundherum ist ein etwas versnobtes Sehen und Gesehenwerden, das manche lieben und zelebrieren. Soll so sein: G’schichten von den Festspielen in der Mozartstadt, für die man oftmals kaum Karten bekommt, klingen ja auch besser als jene vom Wilheringer Sommertheater in der Scheune des Stifts.