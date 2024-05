"Ohne Zuwanderung wird es nicht gehen"

Trotz des Konjunkturabschwungs ist der Arbeitskräftebedarf in Oberösterreich nach wie vor hoch: 23.294 offene Stellen waren Ende April beim Arbeitsmarktservice gemeldet. Die Zahl der Arbeitslosen ist seit Jahresbeginn rückläufig und liegt aktuell bei rund 31.000. Die Pensionierungswelle wird den Bedarf an Arbeits- und Fachkräften in den kommenden Jahren noch zusätzlich befeuern: "Heuer findet eine Trendwende auf dem Arbeitsmarkt statt.