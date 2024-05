Grüne aus Oberösterreich unterstützen Schilling

Am Mittwoch nahmen die Grünen zur wiederkehrenden Berichterstattung über ihre EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling Stellung. Nachdem „Der Standard“ bereits vor zwei Wochen Schillings Charakter angezweifelt hatte, wurden am Dienstag Chats publiziert, wonach Schilling niemanden so sehr gehasst habe wie die Grünen.