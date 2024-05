Zwangsversteigerung: Eine Bäuerin in St. Wolfgang braucht ein Wunder

Ein Hof in St. Wolfgang soll zwangsversteigert werden. Symbolbild: Achirei

Wenn nicht doch noch ein kleines Wunder geschieht, endet am Donnerstag im Verhandlungssaal 1 des Bad Ischler Bezirksgerichts eine Familiengeschichte. Für 9 Uhr ist dort die Zwangsversteigerung einer Liegenschaft in "ruhiger und sonniger Wohnlage" angesetzt. Ein 2,1 Hektar großes, landwirtschaftlich genutztes Grundstück und 1,2 Hektar Wald im Ortsteil Graben der Marktgemeinde St. Wolfgang sollen unter den Hammer kommen. Schätzwert: 524.000 Euro, Ausrufpreis: 262.000 Euro.

Es ist der Bauernhof von Sabine Hinterberger, im Familienbesitz seit 1446. Vor 27 Jahren hat die 51-Jährige den Hof der Eltern gemeinsam mit ihren beiden Schwestern übernommen, schon damals mit Schulden. Hinterberger, vierfache Mutter und für ihre Produkte (Himbeerjoghurt) mehrfach ausgezeichnet, wollte den Hof weiter betreiben, ihre Schwestern aber hatten andere Zukunftspläne. Also suchte sie nach Kreditgebern, um sie "auszahlen" zu können. Ohne Erfolg. "Dann ist ein Telefonanruf gekommen. Er hat gesagt, er kann mir helfen. Und das war dann der richtige Genickbruch", sagt Hinterberger in einem Interview mit "ServusTV", das vergangene Woche ausgestrahlt wurde. Ein Vorarlberger Investor habe ihr das Geld geliehen, habe aber darauf bestanden, dass sie innerhalb von zwei Jahren alles zurückzahlen müsse.

"Ich will ihr nur helfen"

Hinterberger gelang das nicht, nun steht die Pfändung bevor. Die 51-Jährige braucht 470.000 Euro, um die Zwangsversteigerung ihres Bauernhofs abzuwenden. Stand Mittwochvormittag hatte sie immerhin bereits 170.000 Euro zusammen. Denn eine Kärntner Bäuerin war auf die Geschichte Hinterbergers aufmerksam geworden und hatte eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, an der sich bislang mehr als 600 Menschen aus Österreich und Deutschland beteiligt haben.

Aber auch wenn die Summe von knapp einer halben Million Euro nicht zusammenkommt, gibt es noch Hoffnung für Hinterberger. Denn der Vorarlberger Investor, Friedrich Brunauer, habe entgegen der TV-Berichte gar kein Interesse, Hinterberger zu schaden, sagt er im Gespräch mit den OÖNachrichten.

"Sie hat die Situation, in der sie sich befindet, nicht verdient und auch nicht selbst verschuldet. Sabine ist eine wirklich hart arbeitende Frau, die alles tut, was in ihrer Macht steht, um voranzukommen. Aber es gibt Familienumstände, die es ihr und auch mir nicht leicht machen. Es braucht eine klare Strategie für den Hof", sagt er.

Er habe bereits im Jahr 2020 eine Zwangsversteigerung abgewendet, wolle auch jetzt nicht, dass Hinterberger ihren Hof verlassen muss. "Ich konnte ihr aber nur eine Übergangsfinanzierung und keine langfristige anbieten. Ich habe fünf Prozent Zinsen verlangt und auf alles andere verzichtet. Die zwei Jahre sind abgelaufen, die Zinsen wurden nicht bezahlt", sagt Brunauer. Jetzt habe er einen Schritt setzen müssen, "damit etwas vorangeht".

Brunauer stellte allerdings in Aussicht, die Versteigerung zurückzuziehen oder zumindest aufzuschieben. "Ich treffe mich am Mittwoch mit Beteiligten der Spendenaktion, die ich für eine ausgezeichnete Sache halte. Aber für eine gesunde Zukunft des Bauernhofs ist es mit dem Abbezahlen der Schulden nicht getan. Es braucht auch Investitionen", sagt er.

