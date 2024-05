Ein foodora-Bote auf seiner Tour an einem Feiertag in Linz (Symbolfoto).

in Ö1-Bericht über Arbeitsbedingungen von Fahrradboten, meist Migranten, rüttelt mich auf. Was Madelaine Engstler vom Riders Collective des ÖGB hier schildert, erinnert an vorvergangene Zeiten. Drei Wochen später treffe ich in Wien foodora-Boten. Einen werde ich auf seiner Schicht begleiten.