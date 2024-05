Die Pfarre Christkindl unterstützt seit 20 Jahren Straßenkinder in Ecuador

"Was wir machen, ist, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und in Bildung zu investieren", sagt Georg Neuhauser. Er leitet gemeinsam mit Ingrid Stütz den "Arbeitskreis Ecuador" der Pfarre Christkindl. Die Aktion "Ein Christkind für ein Straßenkind" feiert am Wochenende das 20-Jahr-Jubiläum. Am Samstag, 25. Mai, findet daher um 19.30 Uhr beim Christkindlwirt ein "Klassik Grooves"-Benefizkonzert für das "Proyecto Don Bosco" in Ambato/Ecuador statt.