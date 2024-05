"Langweiliges Eitelkeitsprojekt": Kevin Costners selbst finanzierter Film in Cannes zerrissen

„Horizon – An American Saga: Chatper 1“ (181 Minuten) ist der erste von vier Teilen eines Western-Epos, das Schauspielstar und Regisseur Kevin Costner gestaffelt in die Kinos bringen will. Es ist ein Glückspiel, bei dem der 79-Jährige („Der mit dem Wolf tanzt“) sein eigenes Geld als Einsatz für sein Herzensprojekt auf den Tisch legte. Wie sein Kollege Francis Ford Coppola für „Megalopolis“ (ebenfalls in Cannes) musste der Amerikaner deshalb in die eigene Tasche greifen, weil sich keine Hollywood-Finanziers von seinem Vorhaben völlig überzeugen ließen. Wie das Branchen-Magazin „Hollywood Reporter“ berichtete, veräußerte Costner deshalb eines seiner Häuser. 38 Millionen US-Dollar berappte er selbst für das Budget, das sich auf um die 90 Millionen US-Dollar belaufen soll – ein an sich schon knapper Betrag für ein Projekt dieser Größenordnung.

"Ein ungeschickte Plackerei"

Die englischsprachige Fachpresse ließ an „Horizon – An American Saga: Chapter 1“ nach der Uraufführung (Sonntag) in Cannes kein gutes Haar. Der „Hollywood Reporter“ nannte es eine „ungeschickte Plackerei“. In „Vanity Fair“ heißt es, „Chapter 1“ sei „ein Durcheinander klischeehafter Handlungsstränge mit verwaschenen Farben und verwaschenen Darbietungen“. „Indie Wire“ bezeichnete es als das „langweiligste filmische Eitelkeitsprojekt des Jahrhunderts“. „Nach drei Stunden im Sattel hat Costners gut aussehender, aber lustloser neuer Western nicht viel zu bieten, was man zufriedenstellendes Geschichtenerzählen nennen könnte", heißt es im britischen Guardian.

Kein Kino, sondern Serie

Im Kern stößt sich die Kritik daran, dass sich der Oscar-Preisträger nicht auf komplexes cineastisches Erzählen und Ausformen mehrdimensionaler Charaktere eingelassen habe, sondern vielmehr sein Personal (u. a. Sienna Miller, Sam Worthington, Luke Wilson) lose vorstelle und alles mehr wie eine dahin plätschernde Serie konzipiert sei. Gelobt wurde jedoch seine Bildgestaltung jenseits digitaler Kunst, die Ausstattung und die Detailarbeit.

"Ich gehöre ins Kino"

Costner, dessen Epos sich der Besiedelung des amerikanischen Westens vor und nach dem Bürgerkrieg widmet und zwölf Jahre umspannt, wollte jedoch unbedingt ins Kino. „Dort gehöre ich hin“, sagte der frühere „Yellowstone“-Star, der als Hauptdarsteller, Regisseur und Co-Autor seines Herzensprojekts fungiert.

In den USA soll der erste Teil am 28. Juni auch in den Kinos starten, der zweite folgt im August, am dritten arbeitet Costner aktuell. In Österreich kommt er am 23. August in die Kinos, Teil zwei im November.

Kann das noch was werden?

Dass Costners Film noch Erfolg haben wird, ist nicht kategorisch auszuschließen. Kritiker und Kritikerinnen unterliegen bei großen Filmfesten auch einer Gruppendynamik, die die Meinungsbildung beeinflussen kann – die erste Stoßrichtung gibt sie vor. Noch sind die Kritiken zahlenmäßig überschaubar und nicht vom Publikum, sondern von der Fachpresse bestimmt. Schwierig wird es auf jeden Fall: Aus Sicht des Filmmarketings ist der Auftakt ein echter Dämpfer, selbst wenn er die Öffentlichkeit für „Horizon“ auch verstärkt.

