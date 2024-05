Nach der Landtagssitzung am Donnerstag war Erich Rippl, Lengaus SP-Bürgermeister, empört: "Wir werden rechtliche Schritte prüfen", kündigte er im OÖN-Gespräch an. Der Grund für das Ärgernis war die mündliche Anfrage der MFG an Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) zum geplanten Ausbau des Windparks im Kobernaußerwald.