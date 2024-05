Slowenien verlängert Grenzkontrollen zu Kroatien und Ungarn

Das kündigte der slowenische Innenminister Boštjan Poklukar bei einer Pressekonferenz am Mittwoch an. Slowenien folgt mit diesem Schritt Italien, das seine Kontrollen an der gemeinsamen Grenze ebenfalls prolongiert.

Verschärfte Sicherheitslage

Die im vergangenen Oktober eingeführten und mehrmals verlängerten Kontrollen wären am 22. Juni ausgelaufen. Die Verlängerung wird auch diesmal ähnlich wie die Einführung mit einer verschärften Sicherheitslage und Terrorgefahr in Europa begründet. "Weil sich die Situation nicht verbessert hat und sich die Sicherheitslage im Nahen Osten weiter verschlechtert, wird Slowenien die Kontrollen für die nächsten sechs Monate verlängern", sagte Poklukar. Zwei große Ereignisse in der EU in diesem Sommer - die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und Olympische Spiele in Frankreich - erfordern laut dem Innenminister eine zusätzliche Aufmerksamkeit an den Grenzen.

"Keine größeren Verkehrsbehinderungen"

Mit Blick auf die Tourismussaison im Sommer, in der ein erheblicher Anstieg beim Reiseverkehr erwartet wird, erwartet Poklukar keine größeren Verkehrsbehinderungen wegen der Kontrollen. "Aus Erfahrungen von vergangenen Weihnachts- und Osterferien, als es keine größeren Staus gab, glaube ich, dass das auch jetzt so sein wird", sagte er. Die Kontrollen werden laut dem Minister wie bisher gezielt erfolgen.

Poklukar hat seine Amtskollegen in Kroatien und Ungarn am Mittwoch telefonisch über die Verlängerung informiert. Auch die EU-Kommission und die europäische Institutionen seien bereits benachrichtigt worden, hieß es.

