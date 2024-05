30 Jahre Integra: Fachmesse in Wels feiert heuer Jubiläum

Innovation und Digitalisierung stehen ganz klar im Fokus der diesjährigen Integra Messe in Wels, die heuer ihr 30-Jahr-Jubiläum feiert. Auf 16.000 - durchgehend barrierefreien - Quadratmetern werden von Mittwoch bis Freitag jene Hilfsmittel vorgestellt, die den Alltag für Menschen mit Beeinträchtigungen, deren Angehörigen und dem pflegenden Personal erleichtern sollen. Von geländegängigen Rollstühlen über Anschiebhilfen bis zu "Smart Home Living"-Systemen gibt es eine Vielzahl an Unterstützungsmöglichkeiten der unterschiedlichen Unternehmen.

Erstmals hat auch das Land Oberösterreich einen eigenen Infostand, an dem Beratungen zum Thema Förderungen, Inklusion am Arbeitsmarkt und digitalen Assistenzsystemen angeboten werden. Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) wird selbst zwei Tage am Stand anzutreffen sein. "Oberösterreich hat als Industrie- und Arbeitsland eine Verantwortung gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen", sagt er beim heutigen Pressegespräch. Er stehe als Sozialpolitiker "voll und ganz" hinter dem Programm der Messe.

Schwerpunkt Inklusion

Eine weitere Neuerung in diesem Jahr ist die Jobbörse "I love my job", die Firmen und Menschen mit Beeinträchtigungen zusammenbringen und die Inklusion in der Arbeitswelt fördern soll. Diese findet am Donnerstag statt. Außerdem haben die Besucher die Möglichkeit, an einem Schnupperkurs in Gebärdensprache teilzunehmen oder sich bei einem der Workshops eine Stunde wie 80 zu fühlen - mithilfe von Bandagen, Brillen und speziellen Schuhen. Damit soll die Alltagssituation von älteren Menschen auch für jüngere erlebbar und das Verständnis füreinander gefördert werden.

Im Inklusionscafé, das vom Land OÖ und der Caritas betreut wird, können sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen während der Messe austauschen und miteinander ins Gespräch kommen.

Platz für Humor

Bei den vielen ernsten Themen braucht es laut David Burger, Geschäftsführer von neuroBILDUNG und inhaltlich verantwortlich für das Bildungsprogramm der Messe, auch Platz für "Heiterkeit, Gelassenheit und Humor". Dafür sorgt unter anderem der deutsche Comedian Martin Fromme mit seinem Programm "Besser Arm ab als Arm dran!" (Donnerstag, 6. Juni, 10 Uhr).

Für die kleinen Gäste ist ebenfalls gut gesorgt, sagt der Geschäftsführer der Messe Wels, Robert Schneider. Neben einem Schwerpunkt auf Kinder-Reha gibt es eine Spiel- und eine Sportzone, in der inklusive Sportarten ausprobiert werden können.

Seit zwei Jahren ist die Messe Wels die Veranstalterin der Integra, die heuer zum 18. Mal stattfindet. Andreas Rabl, Bürgermeister der Stadt (FP), sieht Wels als Vorzeigestadt, die mit der Integrations- und Inklusionsarbeit schon im Kindergarten und dem Schulzentrum beginnt.

Öffnungszeiten:

Mittwoch, 5. Juni: 9 bis 17.30 Uhr

Donnerstag, 6. Juni: 9 bis 17.30 Uhr

Freitag, 7. Juni: 9 bis 16.30 Uhr

Eintrittspreise:

Tageskarte Erwachsene: 13 Euro

Ermäßigte Tageskarte: 11 Euro

