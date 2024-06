Oldtimer stürzte in Bad Goisern über steile Böschung: 2 Insassen gerettet

Bei diesen Bildern blutet Oldtimer-Fans das Herz: Ein jahrzehntealter, gut gepflegter MG mit Seltenheitswert ist am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Bad Goisern (Bezirk Gmunden) von der Straße abgekommen und über eine Böschung gestürzt. Der Lenker hatte bei einer Ausfahrt im Ortsteil Wildpfad die Kontrolle über das Vehikel verloren, als er gegen 16 Uhr eine schmale Fahrbahnstelle passierte. Erst ein Baum stoppte den Absturz, der Wagen kam in einem steilen Waldstück in Schräglage zum Stillstand.

Das Auto kam in Schräglage zum Stillstand. Bild: FF Bad Goisern

Im Wagen eingeschlossen

Der Lenker und seine Beifahrerin wurden im Wagen eingeschlossen. Zur Personenrettung rückte die Feuerwehren Bad Goisern, Lauffen, Sankt Agatha und Weissenbach an. Sie sicherten den Oldtimer mit einer Seilwinde gegen ein weiteres Abrutschen und zwängten mittels hydraulischem Rettungsgerät eine Fahrzeugtüre auf. Die beiden Verletzten wurden auf Schleifkorbtragen zur Straße gebracht und dort von Rettungskräften versorgt.

Die beiden Verletzten wurden mittels Tragen aus dem steilen Waldstück gerettet. Bild: FF Bad Goisern

Mit 2 Kränen geborgen

Schwierig gestaltete sich auch die anschließende Bergung des Unfallfahrzeugs. "Wegen der schmalen Straße mussten wir gleich zwei Feuerwehr-Kräne einsetzen, um den Oldtimer wieder auf die Straße heben zu können", sagt Einsatzleiter Claus Ebner. Ein Abschleppdienst holte das motorisierte Liebhaberstück ab. Nach gut zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ließ sich vorerst nicht beziffern.

Mit 2 Kränen wurden der Wagen zurück auf die Straße gebracht. Bild: FF Bad Goisern

Lokalisierung: Die Ortschaft Wildpfad liegt im Gemeindegebiet von Bad Goisern

