Narzissenfest ohne Narzissen? "Jetzt ist die Kreativität der Teilnehmer gefragt"

Viele der niedriger gelegenen Blumenwiesen stehen ungewöhnlich bald im Jahr bereits in Vollblüte. "Unsere Hoffnung liegt auf den höheren Wiesen", sagt der Obmann des Narzissenfestvereins, Rudolf Grill. Aber auch dort dürften die Narzissen in zehn bis 14 Tagen – und damit immer noch zu früh – voll aufgeblüht sein. Am Mittwoch besprechen sich nun die Veranstalter und die Wettbewerbsteilnehmer, die ihre Narzissenfiguren beim Korso am 2. Juni präsenteren.