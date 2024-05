Obwohl sie länger leben: Warum Frauen weniger "gesunde Jahre" haben

Frauen verbringen um 25 Prozent mehr Lebensjahre in schlechter Gesundheit als Männer. Das zeigt ein Bericht des Weltwirtschaftsforums (WEF), wie die Medizinische Universität Wien mitteilte. Laut Aussendung ist eine der Ursachen in der Forschung zu sehen: Trotz großer Fortschritte in den vergangenen 20 Jahren seien Frauen in klinischen Studien immer noch unterrepräsentiert. Diese Daten- und Wissenslücken führten zu verzögerter Diagnosestellungen.