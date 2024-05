Greiner-Umsatz auf 2,1 Milliarden gesunken: "Wir krempeln die Ärmel hoch"

Der Umsatz von Greiner ist im Vorjahr von 2,3 auf 2,1 Milliarden Euro gesunken. Alle drei Sparten (Packaging, Neveon und Bio-One) blieben hinter den Erwartungen zurück. Man sei aber nicht unzufrieden, der Rückgang sei auf das herausfordernde wirtschaftliche Umfeld mit schwacher Konjunktur, hoher Inflation und gestiegenen Kosten zurückzuführen, sagte Saori Dubourg. Sie ist seit 1. März Vorstandsvorsitzende des Familienunternehmens. Dubourg stammt aus Deutschland und war 26 Jahre für den Chemiekonzern BASF tätig.

Dubourg streute ihren Vorstandskollegen Hannes Moser und Manfred Stanek sowie den Spartenleiterinnen bzw. dem Spartenleiter Rosen. "Wir funktionieren als Team exzellent. Wir sind ambitioniert und krempeln die Ärmel hoch." Man wolle die Profitabilität verbessern, wachsen und Wert schaffen. Generell sei sie in Oberösterreich herzlich aufgenommen worden. "Unser Ziel ist es, den Umbau zu einem zirkulären, nachhaltigen Global Player kontinuierlich fortzusetzen." Bis 2030 will Greiner ein zirkuläres Unternehmen sein: Ressourcen sollen dann vollständig in einem Kreislauf geführt werden.

Konsumenten sparen

In der Verpackungssparte Packaging sank der Umsatz 2023 um sieben Prozent auf 845 Millionen Euro. "Das ist nicht schön, aber deutlich besser als der Trend in Europa", sagte Moser. Die Rückgänge waren in der Branche stärker. Zwar erzielte Greiner ein moderates Mengenwachstum, aber die Konsumenten greifen verstärkt zu billigeren Eigenmarken und weniger zu Premiumprodukten mit entsprechenden Verpackungen.

Die Schaumstoffsparte Neveon musste eine Minus von 12,5 Prozent auf 641 Millionen Euro Umsatz hinnehmen. Das liegt daran, dass in der Coronazeit viele Matratzen und Polstermöbel gekauft wurden, nun aber weniger, und daran, dass das Geld wegen der allgemeinen Teuerung weniger locker sitzt. Bei Boiler-Isolierungen kam es in Deutschland wegen der unklaren Förderpolitik zu einem Einbruch. Besser lief es im Geschäft mit der Flugzeugbranche, es ist wieder auf Vor-Corona-Niveau.

Der Umsatz der Medizinproduktesparte Bio-One sank um 8,1 Prozent auf 637 Millionen Euro. Die Lager der Spitäler und Labore waren voll, auch in der Forschung wurde gespart. Mittlerweile ist eine leichte Erholung zu erkennen.

"So schwierig das vergangene Jahr war, hat es gezeigt, dass uns die Größe und Diversität als Unternehmensgruppe resilienter machen und Sicherheit verschaffen", sagte Stanek. Dubourg betonte die Innovationsstärke und Qualität von Greiner. Heuer erwartet Moser ein Umsatzplus im "niedrigen einstelligen Prozentbereich".

Rund 1000 Mitarbeiter weniger

Greiner gibt keine Ergebniszahlen bekannt. Der Cashflow ist im Vorjahr aber um 38,7 Prozent auf 119 Millionen Euro gesunken. Die Zahl der Mitarbeiter im Konzern ging um 9,3 Prozent auf 10.544 zurück - nicht aber in Österreich, hier gab es einen Anstieg um 55 auf 2050 Beschäftigte. "Derzeit sind auch konzernweit 190 Stellen frei, 60 davon in Österreich", sagte Moser.

Der Jobabbau erfolgte erstens über den Verkauf des Automotive-Geschäfts Perfoam an die französische Treves-Gruppe (rund 600) und zweitens über Reduktionen inklusive betriebsbedingter Kündigungen in Deutschland und sonstigen Ländern wegen der Nachfrageschwäche.

Greiner hat im Vorjahr 138 Millionen Euro investiert, um 18,2 Prozent weniger als 2022. Davon flossen 80,1 Prozent in Projekte in Europa. "Wir bekennen uns zum Standort Europa", betonte der gesamte Vorstand - auch wenn das Engagement in Nordamerika in den nächsten Jahren verstärkt werden soll und der Umsatzanteil Europas in den vergangenen drei Jahren von rund 81 auf 76 Prozent gesunken ist.

