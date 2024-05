Wolf lief in Senftenbach vor die Wildkamera

Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne Berichte über Wolfssichtungen, vor allem im Mühlviertel. Auch in anderen Regionen des Bundeslandes tauchen immer mehr Wölfe auf. So wie vor zwei Wochen im Bezirk Ried. Dabei lief den Jägern im Gemeindegebiet von Senftenbach, in einem Waldstück in der Ortschaft Rottenberg, ein Wolf vor die Wildkamera. Den Fall bestätigt Rieds Bezirksjägermeister Rudolf Wagner auf OÖN-Anfrage. "Ja es stimmt. Es dürfte sich dabei um einen Jungwolf gehandelt haben.