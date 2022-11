Black Wings ohne Zielwasser

Es hat nicht sollen sein. Zwei Wochen nach der 2:5-Niederlage gegen den amtierenden Eishockey-Champion Salzburg sprang für die Steinbach Black Wings in der Linz-AG-Eisarena auch gegen „Vize“ Fehervar nichts Zählbares heraus.

Die Linzer unterlagen in einem umkämpften Duell knapp 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Übrigens vor 2612 Augenzeugen, das waren rund 1000 weniger als beim Kräftemessen mit den „Roten Bullen“ aus der Mozartstadt.

Naja, die Ungarn haben eben nicht so eine Zugkraft, obwohl sie den Puck recht ordentlich in ihren Reihen laufen lassen.

Das bekamen die Oberösterreicher vor allem mit Fortdauer der Partie zu spüren. Der EHC hatte stark begonnen und im ersten Drittel eine Topchance durch Andreas Kristler vorgefunden, in der Folge nahmen die „Roten Teufel“ aber Fahrt auf und gingen als nicht unverdiente Sieger vom Eis.

Starke Torhüterleistungen

Für die Black Wings war es die zweite Heimniederlage in Folge, aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Es mangelte beim Comeback von Verteidiger Daine Todd und Stürmer Dennis Sticha nicht an Engagement, sehr wohl aber an Zielwasser.

Die kompakten Defensivreihen und die bärenstarken Torhüter standen im Blickpunkt, der Finne Rasmus Tirronen im Linzer Gehäuse entschärfte gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber 26 von 27 Schüssen.

Beim einzigen Treffer, der aus kurzer Distanz nach exakt 54 Minuten und zwölf Sekunden auf das Konto von Fehervar-Center Istvan Bartalis ging, war der 32-Jährige machtlos.

Tirronens Gegenüber Olivier Roy war bei sämtlichen 21 Versuchen der Black Wings auf dem Posten, der Frankokanadier feierte damit in dieser ausgesprochen fair geführten Partie (insgesamt nur sechs Strafminuten) ein sogenanntes Shutout.

Der Villacher SV hat ein Hoch

Jetzt gilt es, die Ärmel hochzukrempeln und wieder aufzustehen. Bereits am Sonntag (16.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) gastieren die Linzer beim Villacher SV, den sie in der ersten Runde zuhause mit 2:1 in die Knie gezwungen haben.

Die vom ehemaligen Black-Wings-Meistermacher Rob Daum gecoachten „Adler“ werden mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen erwartet. Die Kärntner sind mit Heimsiegen gegen zwei Top-Drei-Teams aus der Länderspielpause gekommen. Nach dem 6:3 gegen Bozen gab‘s ein 4:3 gegen Innsbruck. Der VSV ist aktuell Tabellenfünfter und sitzt damit dem EHC im Nacken.

Was tat sich sonst? Rekordmeister KAC setzte sich gegen Pustertals „Wölfe“ mit 5:2 durch, Salzburg deklassierte Nachzügler Pioneers Vorarlberg 6:1, Olimpija Ljubljana gewann gegen die Graz 99ers 5:2.

Die Steel Wings bäumen sich auf

Die Steel Wings, (noch) Schlusslicht in der Alps Hockey League, meldeten mit dem zweiten vollen Erfolg en suite höhere Ansprüche an. Bei der Rückkehr von Marc-Andre Dorion, der zuvor wochenlang eine Etage höher bei den Black Wings ausgeholfen hatte, behielten die Linzer beim zweiten Team des KAC mit 2:1 die Oberhand. Eimantas Noreika (33.) und Kilian Rappold (54.) scorten.

Es geht bergauf und am Sonntag (17.30 Uhr) nach Cortina.