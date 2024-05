Nach wilder Verfolgungsjagd durch den Bezirk Braunau: Jugendliche auf freiem Fuß

Mit sieben Festnahmen endete Sonntagnacht eine wilde Verfolgungsjagd quer durch den Bezirk Braunau. Wie berichtet, wollten Polizeibeamte gegen drei Uhr morgens in Eggelsberg ein Auto anhalten. Am Lenkrad saß ein 17-jähriger Rumäne aus Braunau. Sechs weitere Jugendliche im Alter zwischen 15 bis 17 Jahren saßen ebenfalls im Fünfsitzer, davon einer offenbar im Kofferraum. Erst in St. Johann am Walde konnten die Beamten die Flüchtigen stoppen und festnehmen.