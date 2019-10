Dominic Thiem im Viertelfinale von Shanghai

Dominic Thiem steht beim Masters-1000-Tennisturnier in Shanghai erstmals im Viertelfinale. Bei seinem siebenten Sieg auf der ATP-Tour in Folge gewann der Peking-Triumphator am Donnerstag im Achtelfinale gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili 6:3,6:4. Im heutigen Viertelfinale wartet der Italiener Matteo Berrettini.

