Boateng-Prozess: Außergerichtliche Lösung gescheitert

„Ich bin seit 40 Jahren in diesem Beruf. Mir ist selten vorgekommen, dass ein Verfahren so lange gedauert hat und das es zu so einer medialen Vorverurteilung gekommen ist“, sagte die Richterin. Zurückzuführen sei der sechsjährige Prozessverlauf auf die Corona-Pandemie aber auch ein „Versagen der Justitz“. Hemmerich: „Mich bewegt, dass da die zwei 13-jährige Töchter des Paars seit sechs Jahren regelmäßig mit der Berichterstattung , wie sich ihre Eltern bekriegen, konfrontiert sind. Aus menschlicher Sicht ist das nicht nachvollziehbar.“

Sowohl Boateng und seine Verteidiger als auch die Staatsanwaltschaft nahmen daraufhin das Angebot an, sich im Richterzimmer auszusprechen. Richterin Hemmerich hatte sie mit dem Hinweis, eine Lösung zu haben, „mit der beide Parteien leben können“, dazu eingeladen.

Die Parteien haben den Vorschlag des Gerichts, im Fall eines Geständnisses des Angeklagten mit einer Geldstrafe den Prozess zu beenden, nicht angenommen. Über die Höhe der Geldstrafe wurde nicht gesprochen. Jetzt dürfte sich die Verhandlung in die Länge ziehen. Anberaumt ist der Boateng-Prozess bis zum 19. Juli. Es soll noch weitere fünf Verhandlungstage geben.

Autor Christoph Zöpfl

