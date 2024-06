Größte Ampelkreuzung im Land entsteht im Mühlviertel

Kreisverkehre galten lange Zeit als Wunderwaffe gegen verstopfte Kreuzungen – so auch bei der Autobahn-Anschlussstelle in Unterweitersdorf. Mittlerweile zeigen Simulationen, aber auch Erfahrungen aus Wien und Niederösterreich, dass ab einem Verkehrsaufkommen von etwa 20.000 Fahrzeugen pro Tag mehrspurige Ampelkreuzungen leistungsfähiger sind als Kreisverkehre.

Deshalb plant das Land Oberösterreich nicht nur bei der B3-Auffahrt zur neuen Donaubrücke Mauthausen eine Ampelregelung, sondern auch beim Kreisverkehr an der S10-Anschlussstelle in Unterweitersdorf. Hier betrug das Verkehrsaufkommen auf der B124 in Richtung Pregarten – also dem wichtigsten Ast des Kreisverkehrs – im Jahresmittel 2023 rund 18.700 Fahrzeuge. Der Kreisverkehr nimmt dazu noch Verkehr von der B125 und dem angrenzenden Gewerbegebiet auf, weshalb die Höchstgrenze für leistungsfähige Kreisverkehr-Anlagen übertroffen wird.

Auf der Basis von Verkehrsstromanalysen und Machbarkeitsstudien hat sich das Land Oberösterreich festgelegt, den Kreisverkehr in eine vierspurige Kreuzung mit Ampelregelung umzubauen. "Mit dem Umbau zur größten ampelgeregelten Kreuzung des Landes wird der Verkehr in Unterweitersdorf zukünftig deutlich sicherer und flüssiger sein", sagt dazu Günther Steinkellner (FP), Oberösterreichs Landesrat für Infrastruktur.

Bis zu fünf Spuren

Konkret wird die B124 in Fahrtrichtung Pregarten auf zwei Fahrstreifen verbreitert und nach rund 400 Metern wieder auf einen Fahrstreifen reduziert. Sogar fünf Spuren soll es bei der südlichen Zufahrt von der B125 zur neuen Ampelanlage geben. Auch die Abfahrts- und Auffahrtsrampen der S10 Mühlviertler Schnellstraße werden auf bis zu vier Fahrstreifen verbreitert. Die Gesamtprojektkosten werden mit 16,17 Millionen Euro angegeben. Davon übernimmt die Asfinag 7,51 Millionen Euro und das Land Oberösterreich 8,66 Millionen Euro.

Die Grundeinlöse-Verhandlungen haben bereits begonnen. Aktuell wird an der Erstellung der Bauprojektunterlagen gearbeitet. Der Zeitplan sieht vor, dass im zweiten Halbjahr 2024 das Vergabeverfahren durchgeführt wird, sodass 2025 mit dem Bau begonnen werden kann.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner