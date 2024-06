Hochwasser: Warum Erderwärmung nicht nur trocken und heiß ist

Wassermassen und Muren, die Autos und Straßen mit sich reißen, Häuser zerstören: Unwetter verwüsteten ganze Ortschaften in der Steiermark und im Burgenland. Oberösterreich ist an einem Hochwasser vorbeigeschrammt. Ein Gespräch mit Meteorologe Andreas Jäger darüber, warum Erderwärmung nicht nur heiß und trocken ist, über Sommer wie damals, Teuerung und was der Haarföhn lehrt.