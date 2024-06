Aschacher wollen nicht im Verkehr ersticken

Wie berichtet wird in diesem Jahr mit dem lang geforderten Bau des dritten Abschnitts der Eferdinger Umfahrung begonnen. Dieser wird die Anrainer in Pupping und Karling (Gemeinde Hartkirchen) vom Durchzugsverkehr entlasten.

In Aschach gab und gibt es Kritik, weil die Umfahrung in die Bahnhofsiedlung eingeleitet wird, von dort fließt der Verkehr dann über die Donaubrücke ins Mühlviertel. Wie die Anrainer geschützt werden, ist nach wie vor offen. "Es wird wahrscheinlich in Richtung Lärmschutzwände gehen", sagt Aschachs Bürgermeister Dietmar Groiss (SP). Die Gemeinde hat beim Land Oberösterreich ihre Wünsche für Anrainer-Schutzmaßnahmen deponiert. "Man hat uns versprochen, dass wenn mit dem letzten Abschnitt der Umfahrung begonnen wird, es Planungsressourcen für die Anrainer-Schutzmaßnahmen geben wird", sagt Groiss. Einfach sei es dort nicht, weil wenig Platz vorhanden ist.

Um die Anrainer vom Schwerverkehr zu entlasten, wünscht sich die Gemeinde außerdem eine andere Erschließung des Aschacher Industriegebiets und nicht mehr über die Bahnhofstraße. Ziel sei es, dass man Betriebe wie die Agrana durch eine eigene Kreisverkehrsausfahrt von der Umfahrung direkt erreicht. "Wir sitzen an einem Tisch mit den Betrieben und der Gemeinde Hartkirchen und werden eine Trasse vorschlagen", sagt Bürgermeister Groiss. Finanzieren könnte man diese Straße, die über ein Wasser- und Brunnenschutzgebiet läuft, als Gemeinde aber nicht. Das Land habe aber Unterstützung zugesagt. (krai)

