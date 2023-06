Unterhaus: Ligen-Einteilung der Saison 2023/2024 steht fest

Nach der Saison ist vor der Saison: Am heutigen Dienstag hat Oberösterreichs Fußballverband nach den absolvierten Relegationsspielen die Ligen für die Saison 2023/24 im Unterhaus eingeteilt.

Zusätzlich zu den sieben OÖ-Teams in der Regionalliga Mitte nehmen in 26 Ligen insgesamt 360 Männer-Kampfmannschaften an der kommenden Meisterschaft teil. Im Vergleich zum letzten Jahr wurde die 1b-Liga aufgelöst und sind die 1b-Mannschaften regional in die 2. Klassen eingegliedert worden. Neu ist dafür die 2. Klasse Mitteost.

Der Startschuss der kommenden Unterhaus-Saison steht bereits fest: In der OÖ-Liga und in den Landesligen wird die Herbst-Saison am Wochenende um den 4./5./6. August angekickt. Für alle anderen Klassen wird die erste Runde am Wochenende um den 18./19./20. August absolviert. Die letzte Runde im Herbst geht am Wochenende um den 10./11./12. November über die Bühne. Am 3. März 2024 geht es für die OÖ-Ligisten und Landesligisten im Frühjahr wieder los, zwei Wochen später (17. März) für das restliche Unterhaus.

Hier gibt es die Übersicht über die Einteilungen in den einzelnen Leistungsstufen:

OÖ-Liga:

Landesligen:

Bezirksligen:

1. Klassen:

2. Klassen:

