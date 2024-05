TSV Ottensheim Ladies: Einst Abstiegskandidat, jetzt meisterlich

Glückwunsch, TSV Ottensheim! Die rund 5000 Einwohner zählende Marktgemeinde hat Tradition im Frauenfußball und schon das eine oder andere Länderspiel gesehen. Jetzt sind die Ladys des Vereins in aller Munde und nach einer 8:0-Gala gegen Niederthalheim OÖ-Liga-Champion. "Für uns ist das eine Riesenüberraschung, nachdem wir in der vergangenen Saison gegen den Abstieg gekämpft haben. Außerdem hatten wir im Herbst so viele Ausfälle" staunt Regisseurin Alice Meuer.