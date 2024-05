Askö Oedt: "… dann wollen wir den Schmarrn gewinnen"

Noch haben Franz Grad und die Askö Oedt keine offizielle Entscheidung zu einem möglichen Aufstieg in die Regionalliga bekannt gegeben. Intern stehen die Zeichen allerdings klar auf Regionalliga.

TRAUN. Steigt die Askö Oedt nach der Saison in die Fußball-Regionalliga auf? Intern soll der Aufstieg laut OÖN-Infos längst beschlossene Sache sein – zumal der Klub im Falle eines Aufstiegsverzichts in die Landesliga absteigen müsste. Am Ende wird diese Frage aber wohl sowieso nur Klub-Präsident Franz Grad beantworten können.