Um Abstiegschaos zu verhindern: Landesligen werden aufgestockt

Schlimmer hätten die Ergebnisse für Oberösterreichs Klubs am Ende dieser spannenden Meisterschaft nicht aussehen können. Der FC Wels rutschte in der Regionalliga mit dem 1:3 in Weiz noch auf den 15. Platz zurück – steigt somit fix aus der dritthöchsten Spielklasse in die OÖ-Liga ab und brachte den OÖ-Fußballverband am heutigen Samstag richtig ins Schwitzen.

Der Worst-Case ist eingetreten: Zwei absteigende OÖ-Drittligisten bedeuten vier Absteiger in der OÖ-Liga, weil auch der Viertletzte der höchsten Liga des Bundeslandes, der SV Grieskirchen, auf einen Gang in die Regionalliga verzichtet. Um einen Domino-Effekt aufgrund der vielen OÖ-Liga-Absteiger auf das komplette Unterhaus zu verhindern, hat sich Oberösterreichs Verband laut OÖN-Infos auf eine kreative Lösung verständigt: Die beiden Landesligen sollen in der kommenden Spielzeit von 14 auf 15 Vereine aufgestockt werden.

Das hat folgenden Vorteil: Es müssen in den Ligen darunter (Bezirksliga, 1. Klasse) nicht mehrere Klubs in den Abstieg oder in die Relegation geschickt werden, die sonst gerettet wären. Warum der OÖFV bereits heute - und vor der letzten Runde im Unterhaus - diese Entscheidung getroffen hat, erklärt Verbandsdirektor Raphael Koch: "Es wäre nicht zumutbar gewesen, wenn die Klubs vor der letzten Runde nicht wissen, ob ihr Tabellenplatz beispielsweise für den Nicht-Abstieg reichen würde."

So verhält sich jetzt der Auf-und Abstiegsmodus: (Achtung: Die folgende Grafik ist erst ab den Landesligen abwärts richtig)

OÖ-Liga-Aufstockung nicht realisierbar

Auch eine Aufstockung der OÖ-Liga - beispielsweise auf 18 Vereine - wurde speziell von den betroffenen Vereinen diskutiert und hätte einen ähnlichen Effekt gebracht. Diese war in der Kürze der Zeit aber nicht durchführbar: "Bei Ligen mit mehr als 16 Teams bedarf es eines ÖFB-Präsidiumsbeschlusses, um eine Aufstockung abzusegnen. Diesen hätten wir in dieser Kürze aber nicht bekommen", erklärt Koch. Außerdem wäre die OÖ-Liga in der kommenden Saison dann in einem ähnlichen Dilemma gewesen, wenn wieder auf 16 Klubs reduziert worden wäre. "Die Wahrscheinlichkeit wäre sehr hoch gewesen, dass es auch dann wieder einige Absteiger gegeben hätte."

Wie lange die beiden Landesligen jetzt mit 15 Klubs gespielt werden, steht noch nicht fest, Möglich, dass ebenfalls bereits im kommenden Jahr wieder auf das ursprüngliche Format mit je 14 Klubs pro Liga zurückgegangen wird. Koch: "Die Vereine werden bereits jetzt im Sommer darauf hingewiesen, dass nach der kommenden Saison die Anzahl wieder auf 14 Vereine geändert wird."

Aufstiegsverzicht als letzter Strohhalm

Für den FC Wels, der mit seiner gestrigen Niederlage und dem Zurückfallen auf Platz 15 die Abstiegs-Welle erst so richtig losgetreten hat, gab es zuletzt noch einen letzten Strohhalm: Sollte es wie berichtet neben Oberösterreich auch in Kärnten keinen Aufsteiger geben, wäre der Klub aus der Messestadt gerettet. Bleibt Wels oben, müsste auch Grieskirchen nicht absteigen und es würde nur drei OÖ-Liga-Absteiger. geben

Dazu wird es aber nicht kommen: Kärnten schickt mit dem SAK Klagenfurt einen Drittliga-Aufsteiger. Womit Oberösterreich das einzige Bundesland ist, welches keinen Aufsteiger für die dritthöchste Spielklasse nennt. Dadurch reicht Platz 15 für den FC Wels nicht zum Klassenerhalt. Dafür aber bleibt der Vierzehnte Treibach oben - ausgerechnet ein Team aus Kärnten...