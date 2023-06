Regionalliga-Transferliste: WSC/Hertha holt zwei Profi-Kicker

Stürmer Canillas war bereits in Oberösterreich aktiv, kickte unter anderem für Blau-Weiß.

Fußball-Regionalligist SPG WSC Hertha/FC Wels schlägt auf dem Transfermarkt zu: Mit Belmin Jenciragic und dem Spanier Canillas holt der Drittligist aus der Messestadt zwei Kicker aus dem Profibereich. Der 23-jährige Tormann Jenciragic war zuletzt bei Zweitligist Admira Wacker aktiv, stand in der Vorsaison in sechs Spielen in der zweithöchsten Spielklasse im Tor.

Auch Stürmer Canillas ist in Österreich kein Unbekannter: 2018 kam der 26-jährige Angreifer zu Blau-Weiß Linz, zog nach sechs Toren in 20 Partien weiter zur SV Ried. Bei den Innviertlern konnte sich der Spanier aber nie durchsetzen. Jetzt wagt Canillas einen neuen Anlauf in der Alpenrepublik, soll für die nötigen Tore im Kampf um den Aufstieg sorgen.

Die Regionalliga-Transferliste:

SPG WSC Hertha/FC Wels

Zu: Jonas Schwaighofer (Mondsee), Philipp Birglehner (JW Ried), Belmin Jenciragic (Admira Wacker), Canillas (CD Coria, Esp), Malaine Camará (Amora FC, Por)

Ab: Philipp Ablinger (Edelweiss Linz), Amar Hodzic, David Flores-Martin, Michael Fauland, Alexander Eckmayr, Dejan Kukic

Union Gurten

Zu: Djevad Selman (NK Kurilovec, Cro)

Ab: Chidera Nwoga, Niklas Klamminger (Karrierepause),

Junge Wikinger Ried

Zu: Trainer Hubert Zauner (zuletzt Micheldorf)

SK Vorwärts Steyr

Zu: Trainer Markus Eitl (zuletzt Co-Trainer), Aleksandar Maric (Dietach, nach Leihe), Patrick und Daniel Bilic (beide ASK St. Valentin, nach Leihe), Michael Martic (Pistoiese, nach Leihe), Milan Ziric (SPG Wels), Hazar Eminazari (BW Linz Amateure), Stefan Goldnagl (Amstetten), Hamza Cheikh (Wacker Innsbruck), Meriton Kabashaj (SAK 1914), Max Richter (ASV 13),

Paul Staudinger (SG St. Andrä/WAC Juniors 1c)

Ab: Trainer Daniel Madlener (?), Alberto Prada-Vega (Dietach), Sebastian Voglmaier (Hallein), Tobias Pellegrini (Amstetten), Florian Eres (Hohenems), David Bumberger (SV Ried), Alem Pasic (Blau-Weiß Linz),

UVB Vöcklamarkt

Zu: Jannik Schwamberger-Lukes (Kammer), Fabiö Födinger (Mondsee), Denis Brozik (St. Martin/M.),

Ab: Benjamin Taferner (Ostermiething), Christopher Fürstaller , Lukas Preiner (beide SPG Friedburg/P.), Dennis Schönegger (Kammer), Jacub Przybylko (Pram)

LASK Amateure OÖ

Zu: Lorenz Stadler (Kematen-Pib./Rohr)

