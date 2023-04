4:0 - Der LASK machte Tempo im Rennen um Platz zwei

Der LASK brauchte ein wenig Anlauf, um die Überlegenheit gegen Klagenfurt mit Toren zu belohnen - dann stürmten die Athletiker zum bisher höchsten Heimsieg in der Raiffeisen-Arena.

Von Anpfiff weg kontrollierte der LASK die Gäste, einige Ungenauigkeiten und fehlender Tiefgang versperrten aber gegen defensive Klagenfurter den Weg in den Strafraum. Die Linzer wurden vor der Pause nur gefährlich, wenn Tempo aufgenommen wurde: Der Schuss von Moses Usor wurde geblockt (13.), den Abschluss von Marin Ljubicic parierte Torhüter Philip Menzel mit dem Fuß (25.), bei der abgefälschten Hereingabe von Robert Zulj kam Ljubicic zu spät (42.). Tobias Lawal hatte im Tor des LASK überhaupt nichts zu tun. Der 22-Jährige sprang zum dritten Mal im Frühjahr für Alexander Schlager ein, der am Sonntag davor gegen Rapid (3:1) mit dem Kopf an Marco Grülls Knie geprallt war, noch immer einen Brummschädel hatte.

Ersatz-Kapitän Ziereis setzte den Kurs auf Sieg

Als Kapitän wurde Schlager von Philipp Ziereis vertreten - und der Abwehrchef knackte den Klagenfurter Riegel: Einen Eckball von Peter Michorl verwertete der Deutsche per Kopf (52.) - es war das erste Tor des Deutschen im LASK-Dress.

Die Partie wurde offener, weil Klagenfurt im Rennen um die Europacup-Chance mehr Tempo aufnehmen musste. Lawal hielt mit einem Reflex die LASK-Führung fest, als Sebastian Soto eine Hereingabe am Fünfer in Richtung Tor lenkte (68.).

Wieder zwei Tore von Zulj

Robert Zulj machte mit dem 2:0 (75.) alles klar: Er verwertete eine Flanke von Sascha Horvath per Kopf. Und wie gegen Rapid traf ein ein zweites Mal: Der eingewechselte Florian Flecker spielte den Ball perfekt in den Strafraum, Zulj machte das 3:0 (77.). Flecker traf dann selbst zum 4:0 (86.): Der eingewechselte Thomas Goiginger, der nach seiner Knöchelverletzung sein Comeback gab, leistete die Vorlage.

Wie gegen Rapid traf Robert Zulj zwei Mal. Bild: EXPA/ROLAND HACKL (APA/EXPA/ROLAND HACKL)

Nach dem vierten Sieg im vierten Saisonduell mit Klagenfurt (inklusive Cup) bleibt der Rückstand des LASK auf den Platz in der Champions-League-Qualifikation, den aktuell Sturm Grazt einnimmt, bei drei Punkten, der Vorsprung auf den Vierten Rapid wuchs fünf Runden vor Saisonende auf neun Punkte. Am kommenden Sonntag steht für den LASK das "Rückspiel" in Klagenfurt auf dem Programm.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

