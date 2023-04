2:0 - Sturm feierte den Triumph im ÖFB-Cup

Sturm-Kapitän Stefan Hierländer stemmte die ÖFB-Cup-Trophäe in den Klagenfurter Abendhimmel.

Es war ein stimmungsvolles Cup-Finale in der ausverkauften Wörthersee-Arena: Auf den Rängen machten die beiden Fan-Gruppen Stimmung, auf dem Rasen lieferten sich Sturm und Rapid ein packendes Duell - mit dem besseren Ende für die Grazer.

Schon vor der Pause rissen die Sturm-Spieler die Hände zum Torjubel nach einem Kopfball von Emanuel Emegha in die Höhe - doch der Videoreferee bremste die Freude: Der Ball hatte die Torlinie noch nicht zur Gänze überquert, als Tapid-Torhüter Niklas Hedl eingriff.

Sarkaria war der Matchwinner

Sturm dominierte, vergab aber zu Beginn der zweiten Hälfte selbst Top-Chancen: Nach einem Fehlpass von Martin Moormann lief Emegha alleine auf Hedl zu, kam aber nicht zum Abschluss. Die Vorlage für Manprit Sakaria war dann aber perfekt, doch der Sturmpartner traf aus kurzer Distanz das leere Tor nicht (46.). Bei einer Flanke ging Sarkarias Kopfball über das Tor (55.), Emegha traf alleine vor Hedl das Tor nicht (64.).

Die vergebenen Chancen rächten sich nicht: Im Konter knallte Sarkaria den Ball zum verdienten 1:0 unter die Latte (66.). Und als er in der 84. Minute das 2:0 nachlegte, war das Cup-Finale praktisch entschieden. Erst in der Nachspielzeit brachte Rapid den ersten torgefährlichen Abschluss zustande, den Schuss von Roman Kerschbaum lenkte Torhüter Arthur Okonkwo an die Stange.

Manprit Sarkaria traf im Cup-Endspiel zwei Mal. Bild: Erwin Scheriau (APA/Erwin Scheriau)

Um 22.29 Uhr pfiff Schiedsrichter Christopher Jäger das Endspiel ab - und die Sturm-Fans feierten mit der Mannschaft den sechsten Cup-Sieg nach 1996, 1997, 1999, 2010 und 2018.

Sturm ebnete den Weg für den LASK

Mit den Grazern freut sich der LASK, weil der Weg in eine Europacup-Gruppenphase nun geebnet scheint: Den für den Cupsieger reservierten Platz im Play-off der Europa League erbt nun der Bundesliga-Dritte, wenn Sturm Graz als Zweiter in die Champions-League-Qualifikation einzieht. Selbst bei einem Ausscheiden im Play-off geht es in der Gruppenphase der Europa Conference League weiter.

Diesen dritten Bundesligaplatz hat der LASK mit dem 4:0 gegen Klagenfurt unmittelbar vor dem Cup-Finale abgesichert - der Vierte Rapid hat fünf Runden vor Schluss neun Punkte Rückstand. Auf den Zweiten Sturm und damit die Qualifikation für die Champions League fehlen nur zwei.

Bei einem Cupsieg Rapids hätte der dritte Platz das Einsteigen in die dritte Qualifikationsrunde der Europa Conference League bedeutet - und damit zwei K. o.-Runden bis zur Gruppenphase.

