Pro & Contra: Verkraftet das ÖFB-Team die Ausfälle?

Kollektiv

Wenn diese Nationalmannschaft eines in den vergangenen Monaten unter Beweis gestellt hat, dann jenes: Das Kollektiv steht immer über dem Einzelnen. Es ist nicht das erste Mal, dass die ÖFB-Auswahl in einem Spitzenspiel ohne David Alaba auskommen muss. Bei Xaver Schlager hilft zumindest, dass es im Zentrum die größte Dichte an Top-Spielern gibt. Auch wenn diese beiden Ausfälle – wie auch jener von Torhüter Alex Schlager – noch so schmerzen mögen: Teamchef Ralf Rangnick und sein Betreuerstab werden einen guten Plan entwickeln, um aus den aktuellen Gegebenheiten das Optimum herauszuholen. Natürlich ergibt das alles keine Erfolgsgarantie. Das wäre aber auch mit David Alaba und Co nicht anders.