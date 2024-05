EM-Aus: Kreuzbandriss bei ÖFB-Star

Xaver Schlager erlitt am Freitag beim Bundesligaspiel seiner Leipziger bei Hoffenheim (1:1) ohne gegnerische Einwirkung einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. RB Leipzig bestätigte vorangegangene Medienberichte des Kurier und von Sky.

Schlager wird "mehrere Monate ausfallen"

Laut dem Club wird Schlager am Sonntag in Innsbruck operiert und "mehrere Monate ausfallen". Der 26-Jährige gilt ob seiner Kampfkraft und Ausdauer als Schlüsselfigur des ÖFB-Teams im zentralen Mittelfeld. Für Schlager ist es der zweite Kreuzbandriss der Karriere, im Vorjahr war er wegen eines Syndesmosebandriss länger ausgefallen. Auf Schlagers Position können neben Nicolas Seiwald auch Konrad Laimer, Marcel Sabitzer oder Florian Grillitsch spielen.

RB-Trainer Marco Rose hatte nach der Partie am Freitag noch leichte Entwarnung gegeben. "Xaver steht gut auf den Beinen. Wir müssen Bilder machen und können dann hoffentlich komplette Entwarnung geben", sagte Rose. Nun kam die Hiobsbotschaft. "Das ist für uns alle und vor allem für Xaver ein Schock. Er ist eine tragende Säule in unserem Team und hat bislang eine starke Saison gespielt, die er mit der Teilnahme an der EURO 2024 krönen wollte", erklärte Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder.

