30 Tore für den LASK – und Ljubicic will noch viel mehr

Rechtzeitig zum großen Finale der Fußball-Bundesliga befindet sich LASK-Stürmer Marin Ljubicic in Topform. 30 Pflichtspieltore sind es mittlerweile, die der 22-Jährige in zwei Jahren Schwarz-Weiß erzielt hat. 23 davon in der Bundesliga – nur Guido Burgstaller (28) liegt vor ihm. Im OÖN-Interview vor dem Sonntagschlager daheim gegen Sturm Graz (17 Uhr), bei dem die Steirer mit einem Sieg fix Meister wären, gibt der ruhige LASK-Stürmer auch private Einblicke.