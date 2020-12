Jose Mourinho meckerte und fluchte – das hat der LASK mit einer fantastischen Leistung beim 3:3 in der Europa League erreicht. Am Ende war das Ergebnis aber nur ein schönes Geschenk für Vizepräsident Jürgen Werner zu dessen 59. Geburtstag: Weil die Schützenhilfe von Rasgrad ausblieb, zog Antwerpen mit dem 3:1 gemeinsam mit Tottenham in das Sechzehntelfinale ein.