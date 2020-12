Mourinho: „Der LASK ist ein gutes Team“

Tottenham holte den notwendigen Punkt für den Einzug in das Sechzehntelfinale, der LASK hat trotz des Achtungserfolges gegen den Tabellenführer der englischen Premier League vor dem letzten Gruppenspiel am kommenden Donnerstag in Rasgrad keine Aufstiegschance mehr. Doch Hotspurs-Trainer Jose Mourinho war nach dem 3:3 alles andere als zufrieden, während sein Gegenüber Dominik Thalhammer stolz auf sein Team war. Die Stimmen zum Match:

LASK-Trainer Dominik Thalhammer: „Ich sehe es extrem positiv, wie wir den Tabellenführer der Premier League beherrscht haben. Wir haben unsere Sache extrem gut gemacht. Sie haben ihre wenigen Situationen ausgenutzt. Die Leistung war phänomenal, die taktische Herangehensweise, wie wir Tottenham dominiert haben. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Gegen so einen Gegner muss man über 90 Minuten hoch konzentriert bleiben, sie nutzen jeden Fehler aus. Wir sind aber nach zweimaligem Rückstand immer zurückgekommen. Die Mannschaft hat sich in vielen Bereichen gut entwickelt, nicht nur gegen den Ball, auch mit dem Ball. Es zeigt den Weg, wohin wir gehen müssen, um eine absolute Spitzenmannschaft zu sein."

„Wir haben ein unglaubliches Spiel gegen den Tabellenführer der Premier League gezeigt. Wir sind zweimal einem Rückstand nachgelaufen. Aber wir waren immer am Drücker. Wir haben eine unglaubliche Performance gezeigt. Ein 3:3 gegen Tottenham - da kann man noch lange davon zehren. Wir haben es gegen Antwerpen verkackt, das war nicht unser bestes Spiel. Aber wir können erhobenen Hauptes abtreten. Am Donnerstag gewinnen wir in Rasgrad. Mit zehn Punkten kommst du in der Europa League oft weiter, heuer sind wir leider ausgeschieden." Tottenham-Trainer Jose Mourinho: „Wir haben nicht gut gespielt. Ich wusste, dass es schwer wird, der LASK ist ein gutes Team. Das Ergebnis ist das einzig Positive aus diesem Spiel. Viele meiner Spieler haben, wenn sie in der Europa League spielen, nicht die richtige Einstellung. Sie sind es gewohnt in der Champions League zu spielen, denken, dass es leicht wird. Das ist es aber nicht. Ich habe es ihnen gesagt, auch zur Halbzeit."

