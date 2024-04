Vujanovic: "Es ist immer schwierig, wenn die Stimmung nicht passt"

Am Mittwoch hat der LASK in Hartberg die Chance zur Revanche.

"Das ist nicht gut", sagte Radovan Vujanovic, Sportgeschäftsführer beim LASK, schon vor Anpfiff gegen Hartberg (1:3) darüber, wie sich der Stimmungsboykott der Fans auf die Mannschaft auswirkt. "Es ist immer schwierig, wenn die Stimmung nicht passt. Die Situation ist so, wie sie ist, und wir müssen schauen, dass wir die letzten Spiele gute Leistungen zeigen." Das Rennen um Platz drei wurde vor "Rückspiel" in Hartberg am Mittwoch (18.30 Uhr) noch enger. "Wir brauchen eine andere Energie