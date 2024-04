Konzert als Dank an Pflegepersonal

Unter dem Titel "Wie schön blüht uns der Maien" haben die Voices ein heiteres Programm zusammengestellt, mit amüsanten Stücken aus der Vogelwelt, Schlagern und Hits, aber auch Volksliedern zum Monat Mai. Mit diesem Konzert soll nicht nur den APE-Bewohnern und ihren Angehörigen, sondern auch ganz besonders den in Steyr in der Pflege tätigen Menschen eine Freude gemacht werden. "Die Mitarbeiter der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen haben gerade in den Jahren der Pandemie unter großer Belastung mit ihrem Einsatz unser Gesundheits- und Pflegesystem vor dem Zusammenbruch bewahrt", sagt der Initiator und Organisator des Konzerts Johannes Enzendorfer. Der Eintritt ist frei.

