In Wilhering haben Schatzjäger Saison

Escape Games liegen im Trend. In Wilhering kann man ab sofort unter freiem Himmel spielerisch dem Abenteuer frönen. "Geheimnis des Römerschatzes" nennt sich das Outdoor Escape Game für die ganze Familie, das das Gemeindegebiet von Wilhering zur Spielfläche macht. Die Spieler werden zu Schatzjägern.

Die Geschichte der interaktiven Rätselrallye nimmt die Spieler mit in jene Zeit, als die Römer in Wilhering lagerten. Als sie wieder weiterzogen, sollen sie einen legendären Schatz hiergelassen haben, der nie gefunden wurde. Ausgehend vom Stiftspark führen Hinweise und Rätsel die Spielteilnehmer zum neu gestalteten Römerspielplatz bei der Donaufähre und wieder zurück zum Stift. Gespielt wird mittels kostenloser Handyapp. Alles, was man braucht, ist ein Smartphone mit Internetverbindung. Die Tickets kosten 39,90 Euro und sind auf der Website des Betreibers www.outdoorescape.at verfügbar. Pro Handy braucht man ein Ticket, mit einem Handy können aber beliebige viele spielen.

„Sowohl die Story als auch die Komplexität der Rätsel sind für Familien ausgerichtet", sagt Michael Weberberger von M&M Events, dem Betreiber von OutdoorEscape.at. Für Kinder unter 13 Jahren ist die Begleitung durch Erwachsene empfohlen.

Gemeinde und Stift aktiv dabei

Die Initiative zum neuen Outdoor Escape kam von der Gemeinde, die damit Familien die Gelegenheit bieten will, Wilhering auf spielerische Art neu zu entdecken, ist die Geschäftsführende Bürgermeisterin Christina Mühlböck-Oppolzer begeistert. "Dieses Spiel verbindet Geschichte, Spaß und Bewegung im Freien."

Auch Abt Reinhold Dessl, Oberhaupt des Stiftes Wilhering, war sofort an Bord. "Wir freuen uns, Teil dieses spannenden Projekts zu sein. Das Spiel führt die Teilnehmer auch in das Herz unseres Stifts, wo am Ende sogar eine kleine Überraschung im Café auf sie wartet. Es ist eine Freude, Geschichte auf diese interaktive und moderne Weise zugänglich zu machen."

Ausgezeichnetes Angebot

Für seinen Beitrag zum regionalen, touristischen Angebot wurde M&M Events als Betreiber von OutdoorEscape.at bereits mit dem Regionalitätspreis für Tourismus ausgezeichnet.

„Geheimnis des Römerschatzes“ ist dabei nicht das erste Outdoor Escape des Veranstalters. Rund 35 weitere können bereits in Oberösterreich, Salzburg, Niederösterreich, Wien, der Steiermark, in Tirol, Kärnten, sowie in Bayern gespielt werden.

So kann beispielsweise in der Linzer Innenstadt die Aufnahmeprüfung in die „Magische Akademie“ bestanden werden. Am Attersee helfen Kinder dem „Ring der See-Elfen“ seine schützende Kraft wieder zu geben. In Bad Ischl wartet mit „Raub der Kronjuwelen“ ein Kriminalfall und bei „Sissi und der Versteinerungszauber“ eine magische Geschichte für die ganze Familie.

Am Mondsee wiederum gilt es den Code eines Teleporters zu entschlüsseln, um bei „Zeitmaschine vom Mondsee“ einen Wissenschaftler von einer Reise in die Zukunft zurückzuholen.

