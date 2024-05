Ablenkung als Unfallursache: "Die Straßenbahn hört man kaum"

Am Mittwoch wurde ein 13-Jähriger, der vermutlich im Stress die Gleise überquerte, von der Bim angefahren. Am Donnerstag wurde ein 15-Jähriger auf seinem Fahrrad von der Straßenbahn erwischt, die er übersehen hatte. Beide Burschen kamen mit leichten Verletzungen davon.

Laut Susanne Gillhofer, Pressesprecherin der Linzer Linien, sind diese Unfälle zufällig innerhalb von einem kurzen Zeitraum passiert: "Über 9 Millionen Kilometer werden jährlich von unseren öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und solche Unfälle sind zum Glück Einzelfälle. Aber natürlich ist jeder Unfall einer zu viel."

Ein Prozent der Unfälle durch Bim

Das bestätigt auch Christian Käufler, Sicherheitsexperte des Verkehrskuratoriums (KFV) Oberösterreich: "Unfälle mit Straßenbahnen machen nur ein Prozent der Unfälle mit Verletzen in ganz Österreich aus." Jährlich gäbe es in Österreich 35.000 Verletzte im Straßenverkehr. Mit 365 Verletzten sei der Anteil der Straßenbahnunfälle relativ gering. "Mit der Straßenbahn zu fahren ist eine der sichersten Fortbewegungsarten."

Laut KFV gab es 2022 in Linz 25 Straßenbahnunfälle mit Personenschaden. Bei diesen Kollisionen wurden 24 Personen verletzt und 2 Unfälle verliefen tödlich. Am häufigsten (44 Prozent) kommt es zum Zusammenstoß mit Autos, gefolgt von Unfällen mit Fußgängern (40 Prozent) und Radfahrern (10 Prozent). Einzelfälle seien Zusammenstöße mit Motorrädern oder Lkws.

Am häufigsten verletzt würden meist nicht die Fußgänger oder Autofahrer. In den meisten Fällen (56 Prozent) werden die Menschen in der Bim durch die Notbremsung verletzt. Am zweithäufigsten verletzten sich bei Straßenbahnunfällen Autofahrer (20 Prozent), gefolgt von den Fußgängern ( 18 Prozent) und Radfahrern (10 Prozent).

Ablenkung als häufigste Unfallursache

Anders als ein Auto habe die Straßenbahn keine Möglichkeit, auszuweichen und auch Notbremsungen würden sich schwieriger gestalten. "Wenn ich als Fußgänger oder Fahrradfahrer einen Fehler mache, dann erwischt mich die Straßenbahn halt." Auch wenn es aufgrund der aktuellen Fälle so scheint, als käme es immer häufiger zu solchen Unfällen, sei das nicht der Fall. Nach dem "Corona-Loch", während auf der Straße nicht viel los war, seien die Zahlen zwar wieder leicht gestiegen, insgesamt seien sie im Zeitverlauf aber eher stagnierend bis sinkend.

Ebenso sinkend ist die Aufmerksamkeit der Fußgänger im Straßenverkehr. "Die Ablenkung durch das Smartphone wird immer mehr, auch bei Kindern", sagt Käufler im OÖN-Gespräch. Laut dem Experten, nimmt man 90 Prozent der Dinge die rund um einen passieren mit dem Auge wahr. Das Hören macht hingegen nur 10 Prozent aus. Viele würden sich darauf verlassen, dass sie hören, wenn ein Auto kommt. Die Straßenbahn nähere sich aber fast lautlos. "Deswegen ist es besonders gefährlich, wenn das Auge durch Social Media abgelenkt ist."

Ein wenig seltener als das Smartphone führt das Musik- oder Podcast-Hören zu Unfällen - vor allem beim Radfahren. Dabei wird das Hören und die Gefahrenwahrnehmung eingeschränkt. "Für das Hören eines Podcasts wird eine kognitive Leistung gebraucht. Dadurch fehlt die Bearbeitungskapazität für das Sehen und Hören."

Auch bei Stress kommt es häufiger zu Unfällen im Straßenverkehr. Im Stress achten wir, laut Käufler, weniger auf die Gefahrenquellen und machen schneller Fehler. Generell lasse sich sagen, dass die häufigsten Unfallursachen (Jeder dritte Verletzte) auf Ablenkungen rückzuführen seien.

Auf diese Entwicklungen werden laut Susanne Gillhofer auch die Mitarbeiter der Linzer Linien sensibilisiert: "Unser Schulungsprogramm ist sehr umfangreich und natürlich geht man da auf gesellschaftliche Entwicklungen ein, wie etwa die Handynutzung. Wir schauen uns auch jeden Vorfall an und lassen individuelle Erkenntnisse wieder in Schulungen einfließen."

Was man tun sollte

Wenn die Nachricht, die man seinem Arbeitskollegen schreiben muss, wirklich wichtig ist, rät Käufler dazu, beim Tippen schnell stehen zu bleiben. "Beim Gehen hat das Smartphone nichts verloren." Auch Stress sollte keinen Platz im Straßenverkehr haben. "Das ist es in den meisten Fällen nicht wert. Besser wäre es, nach Möglichkeit ein paar Minuten früher aus dem Haus zu gehen, damit man keine Fehler macht. Stress führt zu Fehlern und Fehler führen zu gar nichts."

