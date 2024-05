Wo Autos auf der Straße nichts verloren haben

Ein großer Startbogen, ein rotes Band, das auf die Schere wartet, die es zerteilt, und ein Pulk von Radfahrern, die mit einem Fuß auf dem Pedal stehen. Könnte ein Rennen sein. Wenn rund um den Attersee nicht schon 30 Minuten lang Hochbetrieb wäre. Denn auf den offiziellen Startschuss um 9.30 Uhr wartet hier kaum jemand. Zu groß ist die Freude, heute nicht hoffen zu müssen, dass sich beim Überholen alle an den eineinhalb Meter breiten Sicherheitsabstand halten. Kein Auto weit und breit. Nicht vor der Silhouette des Höllengebirges und auch nicht vor den Lokalen, auf deren Biergarnituren schon am frühen Vormittag die mehr oder weniger müden Muskeln entspannt werden.



Die Straßen gehören heute ausschließlich den Radfahrern. „Stimmt nicht“, würde jenes Mädchen sagen, das auf Rollschuhen vorbeisaust. „Stimmt nicht“, würde auch die Gruppe sagen, die den Langlauf in den Frühsommer verlegt hat und den Asphalt für die Trainingsrunde auf Skirollern nutzt. Also: vieles, nur keine Autos. Seit 9 Uhr ist die Strecke rund um den Attersee für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Rekord- und Erlebnistag



Zwischen Zell (nicht das in Salzburg) und Seefeld (nicht das in Tirol) treten Tausende in die Pedale. Optisch sind die Sportlertrauben leicht mit einer Etappe der Tour de France zu verwechseln. Nur die Geschwindigkeit passt nicht.

Mama und Papa zeigen dem Nachwuchs im Fahrradanhänger die Gegend, die größeren Kleinen strampeln selbst. Zumindest ein paar Kilometer weit, denn Einstiegs- und Ausstiegspunkt sind frei wählbar. Jene, die auf dem Rennrad ihre Bestzeit rund um den See verbessern wollen, müssen sich gedulden. Immerhin ist heute Erlebnis- und nicht Rekordtag. Wobei ein Rekord dennoch gefallen sein dürfte: 65.000 Menschen zählte die Polizei bis zum späten Sonntagnachmittag – noch einmal um 5000 mehr als im vergangenen Jahr.



Volksfeststimmung rund um den See



Rund um den See ist Volksfeststimmung, in Unterach gibt es eine derart große Auswahl an Kuchen, dass die Pause zwangsweise länger ausfällt – und die Kalorien nur mit einer zweiten Seerunde wieder verbrannt werden könnten.

Wenige Kilometer weiter haben Zuschauer in Feierlaune eine Tafel aufgestellt: „Ihr klingelt, wir trinken“ – aber hoffentlich nur Wasser. Neben Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) sind auch die Bürgermeister von Vöcklabruck, Peter Schobesberger (SP), und Seewalchen, Gerald Egger (VP), ins Radtrikot geschlüpft. Der Musikverein Attersee garantiert, dass die Musik nicht nur aus den Boxen kommt, und lädt mit Speisen und Getränken gleichzeitig zum Boxenstopp ein.

Auch das Wetter hält sich bis zum Ende der Veranstaltung um 16.30 Uhr an die Vorgaben der Veranstalter: ein ruhiger, schöner Tag ohne nennenswerten Gegenwind.



Und obwohl derart viele Menschen aus ganz Oberösterreich auf der Strecke sind, gibt es keine schweren Unfälle.

Der einzige Wermutstropfen: Jetzt heißt es wieder ein Jahr warten, bis die Autos auf der Straße nichts verloren haben. Oder wie es ein kleines Mädchen bei einer Pause ausdrückt: „Papa, morgen machen wir das wieder.“

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

