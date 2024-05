Fall Kellermayr: Ministerium prüft Welser Ermittlungsergebnisse

Franz Kellermayr wählt seine Worte mit Bedacht. Seit bald zwei Jahren drehen sich die meisten seiner Gedanken um die Tage und Wochen vor dem 29. Juli 2022. An diesem Tag wurde seine Tochter, Lisa-Maria Kellermayr, tot in ihrer Praxis in Seewalchen am Attersee gefunden. "Es sind zu viele Fragen offen, es liegt kein letztgültiger Beweis für einen Suizid vor", sagt Kellermayr.