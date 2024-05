In heiße Suppe gegriffen: Arm von Mädchen (1,5) schwer verbrüht

Ein eineinhalbjähriges Mädchen hat sich Freitagmittag in St. Oswald bei Freistadt den gesamten rechten Arm verbrüht. Das Mädchen war auf einem erhöhten Bereich neben einer Kücheninsel in der Nähe der Mutter. Als es plötzlich nach unten rutschte, versuchte es sich abzustützen und griff dabei in den heißen Suppentopf.

Das Mädchen wurde mit den Rettungshubschrauber "Christophorus 10" in das Kinderklinikum Linz geflogen, berichtete die Polizei. Der gesamte rechte Arm des Kleinkindes war verbrüht. Im Krankenhaus wurden Verbrennungen zweiten Grades diagnostiziert.

