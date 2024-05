Der Bergbauer und die Freizeitradler

Der Erste, der an diesem Freitagmorgen am Hof von Franz Moser vorbeiradelt, ist ein Vorzeigebeispiel. Angepasstes Tempo, freundlicher Gruß, Helm auf dem Kopf, Sonnenbrille im Gesicht. Fahren dürfte er hier trotzdem nicht. Auf der Straße, die über den Pinsdorfberg im Nordosten zum Gasthof Urzn auf den Gmundnerberg führt, herrscht ein durch mehrere Tafeln gekennzeichnetes Fahrverbot. Eigentlich. Denn Franz Moser hat Verständnis. Für die vielen Radfahrer, die vor allem von März bis Oktober hier in