Ex-Ried-Coach Heraf heuerte Abstieg mit Lustenau bei Viertligist in Berlin an

Das gab der Regionalligist aus Berlin am Samstag bekannt. Für Heraf ist es eine Rückkehr nach Deutschland, war er dort doch bereits als Spieler beim Zweitligisten Hannover 96 (1994) und als Trainer beim Drittligisten Türkgücü München (2021/22) tätig.

Dynamo geht laut eigenen Angaben mit Meisterambitionen in die Viertliga-Saison. Heraf hatte Austria Lustenau in der Winterpause auf dem letzten Tabellenplatz übernommen, den Klassenerhalt aber nicht geschafft. Letztlich fehlten drei Punkte auf die WSG Tirol. Ursprünglich schien auch eine Weiterbeschäftigung in Lustenau nicht ausgeschlossen, unter der Woche zog sich Heraf aber aus der "Verlosung um den Trainerjob", wie er es selbst nannte, zurück. Er habe nicht das hundertprozentige Vertrauen der Clubführung gespürt, erklärte der 56-jährige Wiener.

