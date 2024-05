Die Akte Reinanke: ein Fisch im Netz zu vieler Interessen

Quer durch den imposanten Raum des ehemaligen Sägewerks Aurachmühle spannt sich ein 15 Meter langes und 70 Zentimeter bereits Band aus Baumwollvlies. Gelbbraune, abstrakte Muster darauf erinnern an Blütenstängel oder Waldkulissen. Was die Altmünsterer Künstlerin mit US-Wurzeln, Heidi Zednik, hier hingehängt hat, ist eine von mehreren Filterbahnen aus der Fischbruthütte in Altmünster. Die Vliese filtern das Seewasser für die Zugergläser, in denen Reinankeneier ausgebrütet werden.