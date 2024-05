Jugendliche stahlen Fahrräder im Innviertel: Besitzer gesucht

Am Freitag hatte ein Zeuge beobachtet, wie zwei männliche Jugendliche zwischen 10 und 13 Uhr immer wieder von der Laabstraße kommend auf Fahrrädern Richtung Bahngleise fuhren. Als er am Abend nachschaute, entdeckte er unmittelbar neben den Gleisen in einem Gebüsch die Fahrräder unterschiedlichster Marken, Größen und Farben - 10 Stück, auf einen Haufen geworfen.

Die Polizei vermutet, dass die Räder gestohlen wurden, und sucht jetzt nach den Besitzerinnen und Besitzern:

1 Fahrrad der Marke Chiemsee, schwarz

1 Fahrrad der Marke KTM, Rahmenfarbe rosa/lila

1 Fahrrad der Marke Staiger, Rahmenfarbe dunkelblau

1 Fahrrad der Marke KTM (IKEA), Rahmenfarbe gelb/blau

1 Fahrrad der Marke Nishiki, Rahmenfarbe silber/rosa/schwarz

1 Fahrrad der Marke Street Comfort, Rahmenfarbe blau/silber

1 Fahrrad der Marke KTM, Rahmenfarbe schwarz/weiß

1 Fahrrad der Marke Nakita, weiß/grau

1Fahrrad der Marke Miles, lila/gelb

1 Fahrrad mit unbekannter Marke, braunem Ledersitz und braunen Griffen, Rahmenfarbe schwarz

Eventuelle Besitzer können sich bei der Polizeiinspektion Braunau unter 059133/4200-100 melden.

