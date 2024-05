Mit Auto kollidiert: Motorradfahrer (28) im Innviertel schwer verletzt

Der Biker war gegen 18 Uhr auf der L 1039, der Sonnleitner Landesstraße, in St. Johann am Walde Richtung Unterminathal unterwegs, als ein 67-Jähriger von einer Hauseinfahrt in die Straße einbog. Dabei streifte das Motorrad das Auto.

Mehr aus dem Innviertel: Zu schlecht gesichert: Lkw verlor tausende Weißbierflaschen in Geinberg

Der 28-jährige Biker wurde schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt, standen allerdings unter Schock.

Die L 1039 war rund eine Stunde lang gesperrt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper