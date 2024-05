6 Verletzte bei Unfall bei Donaubrücke in St. Pantaleon

2 Autos mit insgesamt 6 Insassen sind am Samstagvormittag in St. Pantaleon-Erla im Bezirk Amstetten an der Landesgrenze zu Oberösterreich frontal zusammengestoßen. 2 Beteiligte wurden schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte einen davon ins Krankenhaus, der andere wurde mit dem Notarzt abtransportiert. Insgesamt mussten 6 Personen medizinisch versorgt werden.

Verkehrsunfall im Bereich der Donaubrücke: Sechs Personen verletzt

5 Feuerwehren waren im Einsatz - neben jenen aus Niederösterreich auch die Feuerwehr Mauthausen und die FF Haid aus dem Bezirk Perg. Die Straße war im Bereich der Unfallstelle gesperrt, es kam zu erheblichen Staus.

