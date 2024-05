Rauferei auf Baustelle am Klopeinersee: 3 Verletzte

Dabei stürzten zunächst zwei streitende Männer in ein Erdloch. Als zwei Kollegen die Situation in dem Ausgrabungsschacht beruhigen wollten, kam es laut Polizei zu einem Handgemenge zwischen allen Beteiligten. Zwei Personen mussten schließlich ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.

Der Streit hatte sich an einem Betonmischwagen entzündet, der von einem 39-Jährigen aus Klagenfurt zum Auswaschen an eine grabenförmige Ausschachtung - eine sogenannte Künette - geführt wurde. Ein 48-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Wolfsberg missbilligte das. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte - und bei dem Handgemenge stürzten beide in das Erdloch.

Ein 34-jähriger Polier aus Klagenfurt und ein 40-jähriger Kraftwagenfahrer aus Ferlach bemerkten den Zwischenfall. Sie wollten die Situation beruhigen. Doch das dürfte nicht gelungen sein. Schließlich kam es jedoch im Erdloch zu einer Rauferei zwischen allen vier Männern, wobei bis auf den 40-jährigen alle Beteiligten verletzt wurden.

