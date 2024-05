PV-Strom: Was Sie über Batteriespeicher wissen sollten

Haushalte, die Sonnenstrom ins Netz einspeisen, bekommen immer weniger für ihre Energie. Zuletzt kündigte die Energie AG – wie in den OÖN berichtet – knapp 20.000 Einspeisern den Vertrag, um nur noch einen Bruchteil, nämlich den viel niedrigeren Marktpreis zu bezahlen. Dieser lag im April bei 3,12 Cent/kWh.

Deshalb werden Stromspeicher attraktiver. Sogar der Diskonter Hofer wirbt seit Mai zusätzlich zu den beliebten Balkonkraftwerken mit einem 2,24-kWh-Batteriespeicher. Das Set mit einem 800-Watt-Paneel ist um 1299 Euro zu haben.

Nur rund ein Drittel der PV-Anlagen hat einen Speicher. Von den aktuell rund 68.000 aktiven PV-Anlagen der Energie AG sind 21.500 mit Batteriespeichern ausgestattet. Zwei Drittel verbrauchen den erzeugten Strom selbst bzw. speisen Überschussstrom ins Netz ein (sofern sie dürfen).

Welche Speichergröße ist sinnvoll?

Das hängt von der Größe der Photovoltaikanlage und dem Haushaltsverbrauch ab. Nur wenn Überschussstrom produziert wird, ist ein Speicher sinnvoll. "Am besten ist der Speicher so ausgelegt, dass man einmal über die Nacht kommt", sagt Stephan Preishuber, Innungsmeister der Elektriker in Oberösterreich. Wenn ein Haushalt in der Nacht z. B. acht kWh Strom braucht, empfiehlt er einen Speicher in der Größe von zehn kWh.

Die Empfehlung von Michael Schneiderbauer, der sich mit seinem Unternehmen "Energy+" auf PV-Lösungen spezialisiert hat, lautet "50 Prozent mehr als der typische Nachtverbrauch im Frühling oder Herbst". Wer ein E-Auto laden will, nimmt sich am besten noch zehn kWh dazu. Der für Österreich zugelassene Wechselrichter, der den Gleichstrom in Wechselstrom wandelt, muss mit dem Speicher zusammenpassen. Eine Genehmigung ist nicht nötig, aber eine Anmeldung durch den Elektriker beim Netzbetreiber ist erforderlich.

Stephan Preishuber, Landesinnungsmeister der Elektriker Oberösterreichs Bild: Sabine Kneidinger

Wie viel Platz braucht ein Speicher?

Je nach Hersteller variieren die Abmessungen, doch ein Haushalt kommt normalerweise mit einem 10-kWh-Batterie-"Turm" in der Größe von "zwei aufeinander gestellten Nachtkästchen" aus.

Welche Speichertechnologien gibt es?

Die Batterien, wie sie in Autos verwendet werden (Lithium-Ionen, NMC), haben sich für PV-Speicher im Haus nicht durchgesetzt. Meist werden Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP) eingesetzt. Ausgeschieden aus dem Technologie-Wettlauf sind "leider" die Salzwasserbatterien, so Schneiderbauer, sowie Bleibatterien. Er geht davon aus, dass neue Technologien wie Lithium-Titanat-Oxid- (LTO) oder Natrium-Ionen-Batterien kommen werden. Das ist aber in der Masse noch fernere Zukunftsmusik.

Wie viel kostet ein Speicher?

Batterien sind immer noch teuer, deshalb warten viele PV-Anlagenbesitzer zu. Als Daumenregel gelten 720 Euro brutto (600 Euro netto) pro kWh Speicher. Die Preisspanne geht bis zu 900 Euro pro kWh, inklusive Installation und Inbetriebnahme durch Elektriker. Eigenbau-Lösungen im Internet sind deutlich billiger, aber "Achtung: keine Gewährleistung und Garantie bei Schäden, Brand, Kurzschlüssen. Auch die Versicherung des Hauses steigt dann aus", warnt Schneiderbauer. Für einen professionellen Stromspeicher muss man also nach wie vor ein paar Tausend Euro in die Hand nehmen. Laut Marktkennern dürften die Preise aber sinken.

Michael Schneiderbauer, Energy+ Solutions, Engerwitzdorf Bild: Werk

Gibt es Förderungen?

Es gibt nur gemeinsame Förderungen für PV-Anlagen und Speicher, nicht (mehr) für das Nachrüsten. Die kürzlich aufgelegte 35-Millionen-Euro-Förderung von 200 Euro/kWh Speicher war für 2024 binnen einer Woche ausgeschöpft. Größere Speicher für Landwirte und Unternehmen sind noch förderfähig. Die gute Nachricht: Beim Kauf einer PV-Anlage samt Speicher im Verhältnis 1:2 (z. B. 5 kWp-Anlage mit max. 10 kWh-Speicher) entfällt die Mehrwertsteuer auch für den Speicher.

Ist der Speicher gefährlich? Wo soll er am besten hin?

Zugelassene Speicher bergen keine Brandgefahr, sie sind millionenfach im Einsatz. "Bis zu 95 kWh dürfen in einem Raum sein", weiß der Innungsmeister. Ideal sei ein Raum mit konstanter Temperatur, nicht am überhitzten Dachboden oder in der kalten Garage. Keller und Abstellräume sind meist eine gute Wahl. Am besten platziert man ihn nahe dem Stromverteiler (weniger Installationsaufwand).

Speicher für Wärmepumpe?

Wärmepumpen ziehen viel Strom in kurzer Zeit, sodass der Speicher bald leer ist. Es gibt keine Empfehlung, sie vom Stromspeicher aus zu versorgen. Besser sei, so Preishuber, die Wärmepumpe/Heizung am Tag stärker laufen zu lassen und in der Nacht zu drosseln.

Was ist eine Inselanlage bzw. Notstromfunktion?

Manche Wechselrichter können sich, wenn im Netz Stromausfall ist, automatisch vom Netz trennen. Ein guter Speicher versorgt dann das Haus quasi als Inselanlage vollständig mit voller Leistung weiter. "Die Unterbrechung ist nur ein kurzes Flackern, sogar der PC läuft weiter", so Schneiderbauer. Besonders im Winter, wenn die meisten Netzstörungen passieren, sollte der Speicher nicht unter 50 Prozent entladen werden, wenn für Notstrom noch etwas übrig sein soll.

Autorin Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft Ulrike Rubasch

